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تحذير من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب أموالك

تحذير من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب أموالك
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تواصل – وكالات:

أطلقت تقارير صحفية عالمية، تحذيرات من متصفح شهير؛ لدعمه تطبيقات مشهورة محظورة من قِبَل نظام تشغيل “أندرويد”، يمكنها أن تسحب أموال المستخدمين.

ونشر موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص تقريرًا حول اكتشاف مجموعات أمن سيبراني، أن متصفح “أوبرا” الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة والمحظورة من قِبَل متجر “جوجل بلاي” الإلكتروني على نظام تشغيل “أندرويد”.

وأوضح التقرير أن تقريرًا أمنيًّا أعدّه مركز “هيندينبرج ريسرش”، كشَف أن متصفح “أوبرا” يدير 4 تطبيقات أندرويد تركّز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا، متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

وأشار إلى أن “أوبرا” يدير تطبيقات: “كاش بين” و”أو كاش” و”أو باي” و”أو بيسا”.

وحذّر التقرير من أن تلك التطبيقات لم تحظَ بالحد الأدنى من الأمان الذي يفرضه “جوجل” على التطبيقات الموجودة على متجره الإلكتروني.

وكشف التقرير أن تلك التطبيقات تعرّض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ؛ خاصة أنها يمكن أن تجعل بسهولة كافة بياناتهم البنكية معرّضة للقرصنة من أي جهة خارجية.

واتهم التقرير “أوبرا” باستخدام تلك التطبيقات للحصول على دعم مالي بشكل غير قانوني، بعد انخفاض هوامش الربح من أعمالها وبالأخص المتصفح الرئيسي الخاص بالشركة الذي لم يتمكن من تحقيق الانتشار المرجو منه.

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