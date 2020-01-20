الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد
0

تواصل – وكالات:

يرتبط موسم الشتاء بنزلات البرد، ولوقاية الجسم من نزلات البرد وسرعة العلاج، ينصح بتناول بعض الأطعمة والمشروبات.

لأن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا من المشكلات الصحية الشائعة في موسم الشتاء، فيجب أن نتعرف على الأطعمة والمشروبات التي تساعد في الوقاية وعلاج هذه الأمراض.
إليك قائمة بأبرز أطعمة ومشروبات يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد.

1- حساء الدجاج الدافئ

إن تناول حساء الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد يضمن لك العديد من الفوائد، فيحتوي على مضادات لإلتهابات الحلق، ويساعد في تقوية جهاز المناعة.

ولذلك ينصح ببدء تناول وجبة الغداء بحساء الدجاج الدافئ الذي يحتوي على قليل من الدهون.

2- الجزر والأطعمة الغنية بفيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من أهم الفيتامينات لتعزيز الجهاز المناعي، وبالتالي الشفاء من نزلات البرد سريعاً، ولذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين أثناء الإصابة بنزلة البرد.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين أ، الجزر، البطاطا الحلوة، القرع، السبانخ، والملفوف.

3- الشاي الأخضر البارد

يتميز الشاي الأخضر بأنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقوية جهاز المناعة، وخاصةً إذا تم تناوله بارداً وليس ساخناً، لأن هذا يرفع مستوى مضادات الأكسدة.

ويفضل شرب كوبين من الشاي الأخضر البارد يومياً، على ألا يكون شديدة البرودة وبالتالي يتسبب في مزيد من إلتهابات الحلق.

4- الثوم

يساعد الثوم في الوقاية وعلاج نزلات البرد، لإحتواءه على مركب الأليسين الذي يزيد المناعة.

وإذا كان تناول الثوم من الأمور الصعبة، فهناك كبسولات متوفرة بخلاصة الثوم يمكن تناولها، ولكن الثوم الطازج هو الأفضل.

5- التوت الأزرق

أثبتت العديد من الدراسات أن التوت الأزرق يحتوي على أكثر مواد مضادة للأكسدة من غيره من الفواكه، والتي تساعد في التغلب على الزكام.

يمكن تناول التوت الأزرق بمفرده، أو إضافته للزبادي، وبهذا تتناول فيتامين د أيضاً.

6- مشروبات الأعشاب

إن تناول مشروبات الأعشاب الدافئة بشكل عام يسهم في علاج نزلات البرد وتهدئة إلتهابات الحلق والسعال.

ويعتبر اليانسون من أهم المشروبات المثالية لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، وخاصةً بإضافة ملعقة من العسل الأبيض له.

ويجب تناول مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً للحصول على أقصى فائدة.

7- الأسماك الزيتية

على عكس ما هو شائع، فهناك أنواع من الأسماك التي تساهم في علاج نزلات البرد، مثل سمك السلمون والتونة، لإحتواءها على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

فتساعد هذه الأحماض في تقليل الإلتهابات بالجسم، وبالتالي تدعيم جهاز المناعة للقيام بوظائفه بشكل صحيح.

8- الفاكهة الحمضية

من المعروف أن الحمضيات تكافح البرد، ولذلك لإحتواءها على فيتامين ج.

ولذلك يجب الإكثار من تناول الفاكهة الحمضية في الشتاء، مثل البرتقال، اليوسفي، والغريب فروت.

9- الحليب والمنتجات الغنية بفيتامين د

يحتوي الحليب على فيتامين د، والذي له دور كبير في مكافحة البرد، كما أنه يساهم في الإسترخاء وتحسين المزاج خلال الطقس البارد.

يمكن تناول كوب من الحليب ليساعد في علاج نزلاد البرد، وكذلك الزبادي واللبن الرائب.

وعلى الرغم من وجود أقاويل تربط بين تناول مشتقات الحليب وزيادة إفراز المخاط ولكنه غير مثبوتة علمياً، هذا لا يقلل من فوائده الهامة في علاج المرض.

والحالة التي لا يجب فيها تناول الحليب ومشتقاته هي وجود حساسية تجاه هذه المركبات.

وفي المقابل، لا يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر، والدهنيات أثناء الإصابة بنزلات البرد.

مواد ذات صلة

توقعات بموجة برد شديدة بدءاً من الثلاثاء.. درجات حرارة تحت الصفر في هذه المناطق

توقعات بموجة برد شديدة بدءاً من الثلاثاء.. درجات حرارة تحت الصفر في هذه المناطق

هل يمكن أن يتسبب البرد الشديد في الإصابة بسكتة قلبية؟.. استشاري يجيب

هل يمكن أن يتسبب البرد الشديد في الإصابة بسكتة قلبية؟.. استشاري يجيب

الحصيني: توقعات بموجة برد قطبية.. والأيام القادمة الأشد برودة

الحصيني: توقعات بموجة برد قطبية.. والأيام القادمة الأشد برودة

الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغداً بداية «الشبط»

الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغداً بداية «الشبط»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>