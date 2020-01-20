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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8469.71 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8469.71 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 20.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 على تراجع.
وكانت أسهم شركات شاكر، وسيسكو، والمصافي، وزين السعودية، واكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخزف السعودي، والخبير ريت، وأسمنت المدينة، وأسمنت ينبع، وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و 2.84%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والمصافي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 161.80 نقطة ليقفل عند مستوى 7356.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 862 صفقة.

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