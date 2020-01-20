المدينة.. البدء بتنفيذ «جادة أحد» لربط المسجد النبوي بمنطقة الشهداء (فيديو)‏

تواصل – فريق التحرير:

شرعت أمانة المدينة المنورة في تنفیذ مشروع “جادة أحد”، الذي يربط المسجد النبوي بمنطقة شھداء أحد، بطول خمسة كیلو مترات.

وأوضحت الأمانة، في مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أن المشروع يتكون من ثلاثة مسارات للسیارات في كل اتجاه، ومسارين لحافلات النقل السريع، ومسار المشاه بعرض 9 أمتار، ومسار للدراجات 8.2 متر، وآخر مخصص لذوي الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة لوضع خطة تشجیر لزراعة 15 ألف شجرة.

ويتضمن المشروع أيضا لوحات إرشادية، وأنظمة صوتیة مسبقة التسجیل للمواقع التاريخیة الواقعة على جانبي المسار، وكذلكإنشاء مواقف طولیة، ودورات میاه، ونقاط بیع، وأماكن للاستراحة.