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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حذف أيقونة مهمة من واجهة انستقرام.. لهذا السبب

حذف أيقونة مهمة من واجهة انستقرام.. لهذا السبب
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تواصل- وكالات:

حذف  موقع انستقرام زر IGTV من واجهته الرئيسية، وذلك بسبب النتائج “المتواضعة” التي حققها خللال 18 شهرا.
ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي “إنستقرام” إلى مليار.
وبحسب متحدث من “فيسبوك” فإن “هناك عدداً قليلاً جداً من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستقرام.
ولم يعد مستخدمو “إنستقرام” بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.

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