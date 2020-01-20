رئيس «الوداد الخيرية»: «لقيط» مصطلح يجرح مشاعر الأطفال.. إليكم البديل (فيديو)

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أكد رئیس مجلس إدارة جمعیة الوداد الخیرية لرعاية الأيتام، المھندس حسین سعید بحري، أنه يرفض مصطلح “لقیط”، لأنه يجرح مشاعر الأطفال.

وقال “بحري” خلال استضافته ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “إنه يفضل تسمیتھم بـ”الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية”؛ لأن تسمیة “لقطاء” تجرح مشاعرھم، ولذا لا يحبذ إطلاق ھذا المصطلح علیھم”.

وتابع المهندس بحري أن جمعیة الوداد مختصة برعاية الأيتام حديثي الولادة، وإسناد رعايتھم لأسر مناسبة بشرط إرضاع الطفل.