«متحدثة التعليم» توضح سبب تدريس الصينية للبنين فقط

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم تدريس اللغة الصينية كمادة اختيارية في مدارس البنين.

وأضافت الشهري في مداخلة مع برنامج “يا هلا” أن الصينية ستعامل كأي مادة في نظام المقررات، مشيرة إلى أنه سيبدأ تسجيل الطلاب هذا الأسبوع، وتم تدريب المعلمين وإبلاغ المدارس المستهدفة كمرحلة أولى بآلية التطبيق.

وتابعت أن المشروع طُرح في مرحلته الأولى في مدارس البنين فقط، لعدم تقدم أي معلمات لتدريس اللغة الصينية بعد أن تم عمل الإعلان وفتح باب التقديم، لافتة إلى أنه سيتم التطبيق اعتباراً من السنة القادمة في مدارس البنات.

وقالت متحدثة التعليم إنه في المرحلة الأولى يكون المعلمون سعوديين، فيما سيتم التطبيق على جميع المدارس والنظر في تعديل المنهج الصيني من عدمه بناء على تقييم ودراسة المرحلة الأولى للتجربة الحالية من التطبيق.

يذكر أن وزارة التعليم بدأت تدريس اللغة الصينية مع بداية الفصل الدراسي الثاني في ثماني مدارس للبنين كمرحلة أولى، أربع منها في الرياض واثنتان في الشرقية واثنتان في جدة.