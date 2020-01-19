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تصاعد احتجاجات العراق.. المتظاهرون يغلقون ساحة الطيران والأمن يتدخل

تصاعد احتجاجات العراق.. المتظاهرون يغلقون ساحة الطيران والأمن يتدخل
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تواصل – وكالات:

أغلق المتظاهرون في العراق ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد بالكامل، صباح اليوم الأحد، كما قطع المتظاهرون الغاضبون العديد من الطرق في الجنوب.

وقال مصدر أمني، بحسب موقع قناة “السومرية” إن” الأوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وأدت إلى حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين”، مبيناً أن عدداً من المتظاهرين أغلقوا الساحة بواسطة الإطارات المحروقة.

وأضاف المصدر أن “القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى تسجيل 6 حالات اختناق”.

وفي مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، حيث يبلغ التوتر أوجه، يستعد المعتصمون في ساحة الحبوبي مركز ‏الاحتجاجات الرئيسي في المحافظة، إلى تصعيد احتجاجهم ضد أحزاب السلطة، حيث تم قطع عدد من الجسور صباح اليوم الأحد أمام حركة المرور بواسطة الإطارات المحروقة.

وفي النجف، اغلق المحتجون الغاضبون الطرق وأحرقوا الإطارات وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم”.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

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