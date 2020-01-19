الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الثقافة» تطلق المنصة الإلكترونية للتقديم على برنامج الابتعاث

«الثقافة» تطلق المنصة الإلكترونية للتقديم على برنامج الابتعاث
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على برنامج الابتعاث الثقافي، الذي أطلقه الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لتوفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات السعوديين لدراسة تخصصات ثقافية وفنية في الجامعات العالمية.

ومن المقرر أن يدرس الطلاب في جامعات دولية، مثل أوكسفورد وستانفورد وهارفرد وكولومبيا وبكين وسنغافورة والسوربون وميونخ، في 3 مسارات، الأول للدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، والثاني لمن تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون، والثالث للطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة.

وتشمل الدراسة علم الآثار والتصميم والمكتبات والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وفنون العمارة، في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ويمكن التقديم والتسجيل من خلال منصة البرنامج الإلكترونية عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

توضيح من «الثقافة» بشأن الحسابات الخاصة بشروط «الابتعاث»

توضيح من «الثقافة» بشأن الحسابات الخاصة بشروط «الابتعاث»

فتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

فتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل

إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل

إعلان موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

إعلان موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة