الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. فصول ذكية وصيانة الحافلات وبدء تدريس «اللغة الصينية»

انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. فصول ذكية وصيانة الحافلات وبدء تدريس «اللغة الصينية»
0

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة اليوم الأحد، أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لتبدأ رحلة مختلفة في التعليم مع تدريس اللغة الصينية بشكل رسمي.

وكانت وزارة التعليم، أكدت استعداداها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام 516 ألف معلم ومعلمة بمدارسهم، مشددةً على أهمية الانضباط المدرسي وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

تدريس اللغة الصينية

وكشفت المتحدثة الرسمية للتعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، عن بدء ‏تدريس ‫اللغة الصينية اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني،‬ في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، بالرياض وجدة والشرقية.

وأوضحت “الشهري” في تغريدة في حسابها الرسمي على “تويتر”، أن المادة ستكون اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

وجاء إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية.

فصول ذكية وصيانة الحافلات

ووفرت “التعليم” كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

وذكرت الوزارة أنها جهزت 2520 فصلاً ذكياً موزعة على إدارات التعليم؛ بالإضافة إلى 6625 فصلاً تشاركياً لجميع الإدارات، وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلبها المرحلة الأولية.

وأكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

تويتر يشارك الطلاب

وتزامناً مع عودة آلاف الطلاب إلى مدارسهم اليوم، تصدر هاشتاق “بداية الفصل الثاني”، قائمة الأكثر تداولاً، بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة.

تفاعل الكثيرون مع الهاشتاق، فمنهم من أعرب عن سعادته بالعودة إلى المدارس ومنهم من أعرب عن حزنه حيال ذلك، بينما لم يخل الهاشتاق من السخرية أيضاً.

مواد ذات صلة

«التعليم» تختار 8 مدارس على مستوى المملكة لتدريس اللغة الصينية

«التعليم» تختار 8 مدارس على مستوى المملكة لتدريس اللغة الصينية

أسطول من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة بمختلف المناطق

أسطول من 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة بمختلف المناطق

الانضباط عنوان «التعليم».. 6 ملايين طالب يعودون للدراسة غداً

الانضباط عنوان «التعليم».. 6 ملايين طالب يعودون للدراسة غداً

«هيا نتعلم الصينية».. تسليم كتاب اللغة الصينية لعدد من الإدارات التعليمية (صور)

«هيا نتعلم الصينية».. تسليم كتاب اللغة الصينية لعدد من الإدارات التعليمية (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>