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أسود هزيلة تتضور جوعاً داخل حديقة حيوان بالسودان (فيديو وصور)

أسود هزيلة تتضور جوعاً داخل حديقة حيوان بالسودان (فيديو وصور)
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تواصل – وكالات:

تعيش مجموعة من الأسود بحالة مزرية، داخل حديقة عامة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حالتها.

وقام السوداني “عثمان صالح” بتصوير تلك الحيوانات وهي في أسوأ حال، وهي تتضور جوعاً داخل الأقفاص في حديقة القرشي، ونشر المقطع عبر “تويتر” وأكد أن أحد تلك الأسود مات منذ وقت قريب بسبب الجوع.

وظهر خلال المقطع مجموعة أسود تتضور جوعا وبحالة يرثى لها، بعد أن برزت عظامها واضحة بسبب عدم حصولها على الطعام الكافي.

ومن الواضح أن الظروف الاقتصادية العامة في البلاد أثرت على الوضع المالي بخصوص إعاشة الأسود التي تأكل اللحوم حيث باتت سلعة مكلفة.

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