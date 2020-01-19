«حساب المواطن»: إيقاف حساب المستفيد في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إيقاف حساب المستفید في حال عدم تطابق البیانات المفصح عنھا في البوابة الإلكترونیة مع الجھات ذات العلاقة.

جاء ذلك في رد على مستفیدين شكا من توقف حسابه في البرنامج، حيث قال: “دخلت على الموقع كي أحدث فظھر لي.. الحساب موقف، لماذا؟”، وردّ الحساب بأن ذلك حدث نظراً لعدم تطابق البیانات المفصح عنھا في البوابة الإلكترونیة مع الجھات ذات العلاقة.

وجاء في رد من البرنامج “إنه لعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكیرية بأھمیة الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البیانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبرالرابط“.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.