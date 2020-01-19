الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حساب المواطن»: إيقاف حساب المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: إيقاف حساب المستفيد في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إيقاف حساب المستفید في حال عدم تطابق البیانات المفصح عنھا في البوابة الإلكترونیة مع الجھات ذات العلاقة.

جاء ذلك في رد على مستفیدين شكا من توقف حسابه في البرنامج، حيث قال: “دخلت على الموقع كي أحدث فظھر لي.. الحساب موقف، لماذا؟”، وردّ الحساب بأن ذلك حدث نظراً لعدم تطابق البیانات المفصح عنھا في البوابة الإلكترونیة مع الجھات ذات العلاقة.

وجاء في رد من البرنامج “إنه لعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكیرية بأھمیة الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البیانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبرالرابط“.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لتحديث بيانات المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لتحديث بيانات المستفيدين

تنبيه مهم من «حساب المواطن» لجميع المستفيدين

تنبيه مهم من «حساب المواطن» لجميع المستفيدين

تنبيه من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم

تنبيه من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم

«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>