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احذروا مخاطر إدمان «السكر».. فوائد مذهلة للتوقف عن تناوله

احذروا مخاطر إدمان «السكر».. فوائد مذهلة للتوقف عن تناوله
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تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة عادة بتقليل تناول السكر، للحفاظ على الصحة، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو زيادة مضاعفاته لمرضى السكري.

ويؤكد الأطباء أن تقليل تناول السكر مفيد لصحة القلب ويعزز المناعة، ويساعد على تنشيط الصحة بصفة عامة.

ويمكن ملاحظة فوائد التوقف عن تناول السكر لمدة 3 أسابيع متتالية كما يلي:

 أفضل ما تقدمه لقلبك

تناول السكر يزيد من مخاطر الموت بأمراض القلب، فالسكر يزيد من اضطرابات مستوى الأنسولين ما يؤثر على أداء الجهاز العصبي، ويزيد من ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب.

بعد أن تمتنع عن تناول السكر في غضون أسابيع قليلة من المتوقع أن نلاحظ انخفاض في مستوى الكوليسترول LDL بنسبة 10% وانخفاض من 20 : 30% في نسبة الدهون الثلاثية.

نقاء واضح في البشرة

التهابات البشرة من الآثار السلبية التي يسببها السكر للإناث؛ لأنه يقلل من إفراز مادة “collagen” التي تحافظ على نضارة البشرة، فالتوقف عن تناول السكريات يجنبك تكلفة شراء كريمات مرطبة، ومنظفات الوجه.

تحسن الحالة المزاجية

رغم الشعور بالإحباط الذي قد يسببه الانقطاع عن السكر في البداية، ستشعر بتحسن أفضل بعد التغلب على الإدمان وستلاحظ استقرار مزاجك العام، والتخلص من اضطرابات القلق المستمرة.

نوم كافي لجسمك

يسبب تناول السكر على مدار اليوم الشعور بالتعب البطيء خلال النهار؛ لأنّه يزيد من إفراز الكورتيزول ما قد يسبب لك أيضاً اضطرابات وقت النوم، وكذلك مشاكل ارتفاع السكر في الدم تزيد من الشعور بالأرق، فعند الانقطاع عن تناول السكر ستلاحظ نشاطاً أفضل خلال النهار ونوماً مريحاً خلال الليل.

تحسن أداء الذاكرة

تناول السكريات على المدى الطويل يقلل من تواصل خلايا المخ، بالتالي الانقطاع عن السكر يزيد من حماية خلايا المخ من التلف، وتزيد من أداء المخ بشكل عام، ومن تحسن ذاكرتك بشكل خاص.

القضاء على الخمول

بالتأكيد تمدك السكريات ببعض الطاقة عند تناولها، ولكن إذا تتبعتها جيداً ستجد أنّ تأثيرها لا يدوم لوقت طويل ومن ثم تشعر بعدها بالإجهاد مرة أخرى، والرغبة في تناول المزيد وهكذا.

الأطعمة أو المشروبات الغنية بالسكريات تتكسر سريعاً فتزيد من معدل السكر في الدم ومن ثم يتوقف المخ عن إنتاج “orexin” المسؤول عن الشعور باليقظة، فكي تحافظ على مستوى طاقتك تحتاج إلى السكر والدهون الصحية كوقود، فاحرص على تناول الخضروات والفاكهة، والكربوهيدرات البسيطة كمصدر للدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة التي تمدك بالشعور بالشبع لمدة طويلة.

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