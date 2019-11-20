جريمة مروعة بمكة.. عشريني يقتل أخاه ويُصيب والده بسلاح أبيض

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة التحقيق مع شاب “عشريني”، أقدم على طعن أحد إخوانه ووالده ونتج عنه وفاة أخيه وإصابة والده بإصابات بليغة.

ووقع الحادث مساء أمس، حيث فوجئت إحدى الأسر التي تسكن مخطط الشرائع بقيام أحد أفرادها في العشرينيات من العمر؛ ويعاني اعتلالات نفسية بإغلاق عداد الكهرباء على الأسرة والدخول إلى المنزل وبيده سلاح أبيض ليسدد طعنات عدة إلى أخيه ووالده.

وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة على الجاني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إذ تُوفي الأخ الأصغر خلال ساعات متأثراً بالطعنات، فيما لا يزال الأب يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات مكة المكرّمة، فيما لاتزال الجهات الأمنية تتحفظ على الجاني تمهيداً لرفع القضية للنيابة.