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ضبط «قاتل هارب» ومواد مخدرة وأسلحة نارية في عسير

ضبط «قاتل هارب» ومواد مخدرة وأسلحة نارية في عسير
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه وفي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد جرى بتوفيق الله القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية التي جرى تنفيذها فجر يوم الأحد الماضي الموافق 1441/3/20هـ في محافظة الأمواه أسفرت عن ضبط  7 أسلحة نارية و (١٧) طلقة حية، بالإضافة إلى (٣٥٠٦٦) قرص كبتاجون، و (١٨٦٠) قارورة مسكر خارجي، و (٣) كيلو جرامات و(٣٩٠) جراماً من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وأعلنت شرطة عسير ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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