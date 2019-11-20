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9 إصابات إثر انقلاب حافلة «معلمات» جنوب الطائف

9 إصابات إثر انقلاب حافلة «معلمات» جنوب الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الهلا الأحمر بالطائف، ظهر اليوم الأربعاء، حادث انقلاب لمركبة من نوع “فان” وتحديداً بطريق غزايل باتجاه الصور جنوبي الطائف، كانت تقل عدداً من المعلمات، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من العمليات الموحدة.

وقال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر إن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من “صحة الطائف” بفرقة إسعافية.

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة (١٢:٤٦) تم مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات، حيث وجد بالموقع تسع حالات؛ ثلاثة منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمسة منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة.

وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الستة إصابات إلى مستشفى قيا العام.

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