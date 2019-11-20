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ضبط وإتلاف 4 أطنان من المواد المسرطنة خلال جولة تفتيشية بالدمام

ضبط وإتلاف 4 أطنان من المواد المسرطنة خلال جولة تفتيشية بالدمام
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت اللجنة الوطنيّة لمكافحة التبغ بالشرقية من ضبط 4 أطنان من المواد السامة، وذلك خلال جولة تفتيشية على عدّة منافذ نهاية الأسبوع الماضي بأحد أحياء مركز مدينة الدمام المعروف بحي «سيكو».

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحّة الشرقية أسعد سعود، أنه تم العثور أيضاً على كميات كبيرة من مواد تحتوي على مواد كيماويّة مسرطنة خطرها شديد على الصحّة وعلى المجتمع.

وأشار إلى أن فريق من الصحة وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن تمكن من ضبط 4 أطنان من المواد المخالفة معظمها من التنباك «مادة من مواد التبغ»، وقام بإتلاف جميع المُصادرات، وتطبيق النظام الجزائي في حق المخالفين، مشيراً إلى أنه أثناء مداهمتهم رصد أعضاء اللجنة 6 مخالفات فيما أجرت 6 تعهدات على المخالفين.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية تهدف إلى حماية المجتمع من ضرر التبغ واضعين في عين الاعتبار أن يكون صحياً سليماً.

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