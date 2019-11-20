متحدث «البنوك»: انخفاض التعامل النقدي بنسبة 70% بحلول 2030

تواصل – الرياض:

قال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ: إن جاهزية البنوك للدفع الإلكتروني، ستخفض نسبة «الكاش» في المملكة بنسبة 70 % بنهاية 2030، مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء التعامل بـ«الكاش» نهائيا، فيما توجد خطة للتدرج بتقليص التعامل بالنقد لدى الأفراد.

وأضاف حافظ – وفقا لـ«اليوم» – إن البنوك لديها برنامج لتطوير القطاع المالي، فيما يأتي التحويل تدريجيا من مجتمع نقدي إلى غير نقدي ضمن مستهدفاته، مشيرا إلى أن التحول «مدروس» لا سيما أن البنوك حققت قفزات فيما يتعلق بثقافة التعاملات الإلكترونية.

وأشار حافظ إلى أن تعاملات نقاط البيع خلال الثلاثة أعوام المقبلة ستتضاعف ليتجاوز عددها ما يلبي احتياجات نحو 400 ألف جهة ومؤسسة، لافتا إلى التعاون بين وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي في نشر ثقافة التعاملات والدفع الإلكتروني في محلات التجزئة وغيرها.

وأوضح حافظ أن التعاملات الإلكترونية أصبحت أكثر أمانا من الكاش في ظل معاناة حمل النقود، مشيرا إلى أن التعاملات الإلكترونية أصبحت أسهل الطرق للمستخدم في إنهاء إجراءات النقدية.