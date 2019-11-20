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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري: لا تستخدموا «الفازلين» على الوجه إلا في هذه الحالات

استشاري: لا تستخدموا «الفازلين» على الوجه إلا في هذه الحالات
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تواصل – متابعات:

تناول الدكتور سعد آل طلحاب، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر بعض المعلومات المهمة والمتعلقة بالمرطب الأشهر “الفازلين”، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

وأشار آل طلحاب -عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء- في سلسلة تغريدات إلى أن الفازلين يعمل عبر تكوين طبقة عازلة على الجلد ولذلك فلا بد من وضعه على الجلد مع وجود قطرات من الماء للاستفادة منه، مؤكداً أنه يفضل استخدام المنتجات غير المعطرة منه خصوصاً في حالات التهاب الجلد.

ونوه إلى أنه يمنع استخدامه على الوجه – إلا في حالات خاصة مثل إكزيما الأطفال- وذلك لأنه قد يقوم بإقفال المسامات وبالتالي ظهور حب الشباب، مشيراً إلى أنه في حالات الإكزيما والجفاف الشديد، فإنه يجب استخدامه بشكل متكرر – خمس مرات مثلاً – في اليوم للحصول على نتائج جيدة.

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