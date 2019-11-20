تعرّف على أفضل أساليب الادخار.. البداية من الأسرة

تواصل – الرياض:

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، نصيحة باستقطاع نسبة من الدخل للادخار من أجل مواجهة الالتزامات المالية الطارئة والتخطيط لمرحلة الاستقرار المالي.

وأوضحت اللجنة أنه من الخطأ اعتبار الراتب أو الدخل الشهري لا يكفي للادخار، معتبرة أن تواضع الراتب لا يشكل عائقا لتحقيق هدف الادخار.

ويعرف الادخار بأنه جزء من الدخل غير المخصص للإنفاق والاستهلاك أو الاستخدام في الحاضر ويُحتفظ به لاستخدامه للاحتياجات المستقبلية، ومواجهة أي أزمة مالية قد تطرأ على الفرد.

ولتعزيز ثقافة الادخار، يجب أن تبدأ من المنزل والأسرة، كالبدء بتثقيف الطفل منذ صغره ونشأته وتربيته على الادخار والصرف المقنن، وفقاً للحاجة المطلوبة للسلع والخدمات.