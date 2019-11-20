الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرّف على أفضل أساليب الادخار.. البداية من الأسرة

تعرّف على أفضل أساليب الادخار.. البداية من الأسرة
0

تواصل – الرياض:

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، نصيحة باستقطاع نسبة من الدخل للادخار من أجل مواجهة الالتزامات المالية الطارئة والتخطيط لمرحلة الاستقرار المالي.

وأوضحت اللجنة أنه من الخطأ اعتبار الراتب أو الدخل الشهري لا يكفي للادخار، معتبرة أن تواضع الراتب لا يشكل عائقا لتحقيق هدف الادخار.

ويعرف الادخار بأنه جزء من الدخل غير المخصص للإنفاق والاستهلاك أو الاستخدام في الحاضر ويُحتفظ به لاستخدامه للاحتياجات المستقبلية، ومواجهة أي أزمة مالية قد تطرأ على الفرد.

ولتعزيز ثقافة الادخار، يجب أن تبدأ من المنزل والأسرة، كالبدء بتثقيف الطفل منذ صغره ونشأته وتربيته على الادخار والصرف المقنن، وفقاً للحاجة المطلوبة للسلع والخدمات.

 

 

مواد ذات صلة

أعضاء بـ«الشورى»: ثقافة الادخار متدنية لدى المواطنين

أعضاء بـ«الشورى»: ثقافة الادخار متدنية لدى المواطنين

توضيح مهم من «البنوك السعودية» بشأن رسوم وعمولات بطاقات الائتمان

توضيح مهم من «البنوك السعودية» بشأن رسوم وعمولات بطاقات الائتمان

توضيح من «البنوك السعودية» حول الحد الأعلى لتحويلات الوافدين خلال أول 3 أشهر من العمل

توضيح من «البنوك السعودية» حول الحد الأعلى لتحويلات الوافدين خلال أول 3 أشهر من العمل

«البنوك السعودية» تحذف «فيديو توعوي» أثار ردود الأفعال

«البنوك السعودية» تحذف «فيديو توعوي» أثار ردود الأفعال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة