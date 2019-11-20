لتجنب ارتفاعه.. أخصائية تغذية توضح الكمية المناسبة من الفاكهة لمريض السكري

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اعتقاد خاطئ منتشر بشكل كبير بين مرضى السكري وهو أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة لن يضر صحتهم، إلا أن أخصائية تغذية أوضحت أضرار تناول كميات كبيرة من الفاكهة على صحة المريض، كما حددت الكمية المناسبة التي يُمكن لمريض السكري تناولها دون أن يصـاب بأي مضاعفات الداء.

وقالت الأخصائية دينا سلامة في لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا يوجد نوع معين من الفاكهة ينصح بتناوله أو تجنبه لمريض السكري، وإنما الأمر يتعلق بالكمية حسب كمية السكر الموجودة في الفاكهة.

وأوضحت أن مرضى السكري هم أشخاص أُجبروا على تناول طعام صحي ويتبعون نظامًا غذائيًا معينًا، مبينة أنه من الأفضل على الأشخاص غير المصابين بالمرض أيضاً أن يلتزموا بنفس النظام الصحي.

وأضافت أن مريض السكري حتى لا ترتفع لديه نسبة السكر، عليه عدم تناول أكثر من حصة فاكهة في المرة الواحدة، فلا يتناول تفاحتين أو نوعين من الفاكهة في المرة الواحدة، وإذا تناول عصيراً من الفاكهة فيشرب نصف الكوب فقط، وعليه أيضاً الابتعاد عن تناول الفاكهة مع الوجبات الغذائية.