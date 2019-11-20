كوريا الجنوبية تعلن تطورات جديدة بشأن سفنها المحتجزة لدى ميليشيا الحوثي

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي في اليمن أفرجت عن 3 سفن و16 شخصاً، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان كانت قد احتجزتهم في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إخطار أسرتي المواطنين بالإفراج عنهما؛ وفقاً لـ”العربية.نت”.

وصعدت ميليشيات الحوثي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب من عملياتها عبر قرصنتها 3 سفنٍ واحتجاز طواقمها في ميناء الصليف بالحديدة، رغم الجهود الدولية التي تبذلها الأمم التحدة للتهدئة وحماية الممرات المائية الدولية.

وفي رد فعل، أعلنت سيول في وقت سابق تحريكَ مدمرة حربية مشاركة في القوات الدولية لمكافحة القرصنة، قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتبر عملية الخطف تهديداً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية وسابقة إجرامية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.