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حادث مروع.. وفاة وتفحم 6 أشخاص في تصادم مروري بعسير

حادث مروع.. وفاة وتفحم 6 أشخاص في تصادم مروري بعسير
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث مروري مروع على طريق “المية” الرابط بين أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة 6 أشخاص من بينهم 4 لقوا مصرعهم حرقاً نتيجة اشتعال النيران في المركبة بعد انقلابها.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الشهري، بأن 3 فرق إسعافية باشرت الحادث؛ حيث تبيّن وجود حالات وفاة، منهم حالتان دهستهما مركبة من نوع “هايلكس”.

وأضاف أن سيارة من نوع هايلكس انحرفت بعد دهسهـا شخصين على طريق “الميه”، لتصطدم بسيارة أخرى خالية تقف على جانب الطريق، ما أدى إلى تفحم 4 جثث كانت في السيارة الأولى.

 

 

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