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«صحة الرياض» تعلن حالة الاستنفار.. المستشفيات تستقبل 2372 حالة ربو

«صحة الرياض» تعلن حالة الاستنفار.. المستشفيات تستقبل 2372 حالة ربو
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت صحة الرياض من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، دكتور علي بن سليمان الجمعة أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أُهبة الاستعداد في ظل متابعة من الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية.

وقال الجمعة، إن عدد حالات الأزمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض بلغت 2372 حالة، منها 780 حالة من الرجال، و643 حالة من النساء، و949 حالة من الأطفال.

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