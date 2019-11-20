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الكشف عن هوية «فتاة كورنيش جدة».. تحرشت بعدد من الشباب والفتيات

الكشف عن هوية «فتاة كورنيش جدة».. تحرشت بعدد من الشباب والفتيات
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تواصل – جدة:

كشفت مصادر مطلعة، عن هوية الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تطلق عبارات مخالفة للذوق العام بحق مرتادي كورنيش جدة، وأكدوا أنها تحمل الجنسية الباكستانية.

وأوضحت المصادر أن الفتاة ورفيقتها التي ظهرت معها، تعملان في أحد صوالين التجميل، وقد غادرتا جدة متجهتين إلى مدائن صالح بالمدينة المنورة حيث تم ضبطهما هناك، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالأمس من إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو، وهي بداخل سيارة برفقة صديقتها التي كانت تصورها وتتحدث معها، ووجهت عبارات غير لائقة لعدد من الشبان من مرتادي الكورنيش.

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