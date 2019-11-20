تحذير عالي المستوى من «الأمن السيبراني» بشأن متصفح «جوجل كروم»

تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص تحديث أمني في متصفح جوجل كروم.

وقال المركز، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة (windows,Mac,Linux).

وأضاف أن التهديدات تتمثل في عدم استجابة المتصفح ما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، إضافة إلى تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.