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أحد مشاهير “سناب” يسيء لأهالي الباحة.. والإمارة تتوعده بإجراء قانوني 

أحد مشاهير “سناب” يسيء لأهالي الباحة.. والإمارة تتوعده بإجراء قانوني 
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إمارة منطقة الباحة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مشاهير السناب شات، أساء فيه لأهالي المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم.

وصرَّح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأنه بناء على ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول.

وأضاف متحدث الباحة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداوَل إساءة للمنطقة وأهلها.

وكان أحد مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي السناب شات قد صوَّر مقطع فيديو عن الباحة، ولاقى المقطع استهجان الكثير من أهالي المنطقة، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ ما يلزم لمنع مثل هذه الممارسات المسيئة.

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