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بصوت عذب شجي.. عامل نظافة يرتل القرآن أثناء ممارسة عمله (فيديو)

بصوت عذب شجي.. عامل نظافة يرتل القرآن أثناء ممارسة عمله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عامل نظافة يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب ندي أثناء عمله.

وقرأ الشاب آيات من القرآن الكريم من سورة مريم من الآية 51 إلى الآية 58 {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا * وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا * وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا * وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا * أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (مريم 51 : 58).

وعندما وصل إلى آية فيها سجدة تلاوة، ترك الشاب ما في يده وخر ساجدا في مشهد مؤثر أبكى مصور الفيديو.

وتفاعل متداولو المقطع مع الشاب وصوته وحرصه على حفظ القرآن الكريم بأحكام التلاوة، وتلاوته بهذا الصوت أثناء عمله، داعين له بالبركة والخير وأن ينفعه الله بما يقرأ من القرآن.

 

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