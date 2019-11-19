«العفو الدولية»: مقتل 106 متظاهرين في إيران

تواصل – وكالات:

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة التظاهرات التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية ارتفعت لـ106 قتيل على الأقل.

وأوضحت المنظمة في بيان: “نعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200″، وفق ما نقلت “رويترز”.

واعتبرت المنظمة أن “ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون”.

وكان متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال الثلاثاء، بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران “بالعشرات”.

ووصف المتحدث الوضع في إيران بـ”المقلق”، داعيا السلطات الإيرانية لإعادة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأبدى المتحدث قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن “انتهاكات للقانون الدولي”.

وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد.