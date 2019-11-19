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فلسطين تدعو «العرب» لسرعة بحث موقف واشنطن بشأن «شرعية الاستيطان»

فلسطين تدعو «العرب» لسرعة بحث موقف واشنطن بشأن «شرعية الاستيطان»
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تواصل – واس:

دعت دولة فلسطين جامعة الدول العربية بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث التطور الأخير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .

وأفاد مصدر دبلوماسي عربي مسؤول أن المشاورات جارية حاليًا بين فلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية وجمهورية العراق الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة للاتفاق على الموعد، متوقعًا عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الطلب لتأييد دولة عربية واحدة على الأقل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح أمس أن بلاده لم تعد ترى الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.

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