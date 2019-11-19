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تقلبات جوية قوية بـ«الرياض».. نصائح مهمة من «أمن الطرق»

تقلبات جوية قوية بـ«الرياض».. نصائح مهمة من «أمن الطرق»
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، مستخدمي طرق الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وأوضحت أمن الطرق، أن ذلك الإجراء الاحترازي يأتي نظراً لما تشهده بعض الطرق من تباطؤ في حركة السير بسبب هطول الأمطار.

وتشهد منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد.

بدورها وجهت وزارة النقل عدداً من النصائح لقيادة آمنة أثناء الأمطار، منها التأكد من عمل الأنوار الأمامية والخلفية، وخفض السرعة أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين السيارة التي أمامك، والحذر من التنقل بين المسارات في الطرق، وربط حزام الأمان.

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