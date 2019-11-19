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تطورات أعمال التوسعة الثالثة لـ«المسجد الحرام».. تستوعب 1.85 مليون مصل 

تطورات أعمال التوسعة الثالثة لـ«المسجد الحرام».. تستوعب 1.85 مليون مصل 
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز – اليوم الثلاثاء – أعمال ومشروعات التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام.

ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على آخر ما تم إنجازه من أعمال ومنها “الأعمال الإنشائية لباب إسماعيل – عليه السلام – والتي من المتوقع اكتمالها قبل موسم حج العام الجاري (1441هـ)، ومشروعي الرواق القديم والمكبرية الجنوبية، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية فيهما قبل موسم رمضان القادم، والأعمال الإنشائية في باب العمرة”.

كما تفقد الأمير بدر بن سلطان مشروع “أقواس صحن المطاف” التي اكتمل منها 14 قوساً من أصل 38، ويتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل قبل موسم رمضان المقبل.

يذكر أن التوسعة الثالثة للمسجد الحرام، ستستوعب بعد اكتمالها نحو 1.85 مليون مصلّ، كما تشتمل التوسعة الثالثة على 680 سلماً كهربائياً و168 باباً، و7 محطات كهربائية، و3 محطات نقل بقدرة 303 آلاف شخص في الساعة الواحدة.

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