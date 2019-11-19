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إنفوجراف.. «الصحة» توجه نصائح مهمة للوقاية من أمراض الشتاء

إنفوجراف.. «الصحة» توجه نصائح مهمة للوقاية من أمراض الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بالمملكة تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وذلك لتجنّب الإصابة بالأنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية.

ونصحت “الصحة” بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء، وتجنّب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، إلى جانب الإكثار من شرب الماء تجنباً للإصابة بالجفاف.

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، وذلك لتقوية جهاز المناعة والمحافظة على الوزن تجنباً للإصابة بالسمنة، مع تناول غذاء غني بالألياف والبروتينات مثل: “الخضروات، الفواكه، اللحوم، الشوفان والبقوليات”.

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