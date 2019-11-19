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واقعة مفجعة بالمملكة.. فحوصات الزواج تكشف إصابة فتاة بـ«الإيدز» (فيديو)

واقعة مفجعة بالمملكة.. فحوصات الزواج تكشف إصابة فتاة بـ«الإيدز» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف فيه طبيب عن واقعة غريبة حدثت في أحد المستشفيات أثناء إجراء فتاة لفحوصات ما قبل الزواج.

وقال الطبيب في المقطع المتداول: “إنه عقب إجراء الفحوصات للفتاة تم اكتشاف إصابتها بفيروس “الإيدز”، وطُلب منه الحديث مع الفتاة وأسرتها عن المرض، وخلال حديثه معها اتضح أن السبب وراء الإصابة إجرائها جراحات تجميل في الوجه مثل تنظيف البشرة وحقن البلازما، وهو ما تسبب في إصابتها بالفيروس”.

ولم يتسن لـ “صحيفة تواصل” التأكد من المقطع المتداول ومكان وزمان تصويره.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    محمد

    يعني شلون حصلوله علاج ؟!

  2. ١
    Almutairi

    Thank you Australians scientists