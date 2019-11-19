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«تعليم الرياض» تعلن عودة العمل بالدوام الشتوي.. بدءاً من هذا الموعد

«تعليم الرياض» تعلن عودة العمل بالدوام الشتوي.. بدءاً من هذا الموعد
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تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، عودة الدوام الشتوي لجميع مدارس البنين والبنات بمدينةالرياضاعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكرت إدارة تعليم الرياض في تعميم لقائدي المدارس، أنه نظراً لقرب دخول فصل الشتاء، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر أن تكون بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1441 هـ لجميع مدارس البنين والبنات في مدينة الرياض اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 27-3-1441 هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019، وفقا لما يلي:

تكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.

وتفعيل الصلاحية رقم (4) الواردة في صلاحيات قائدي وقائدات المدارس بقرار الوزير بشان إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضرراً على الطلاب أو الطالبات.

الجدير بالذكر أن الدوام الشتوي في مدارس العاصمة الرياض كان قد ألغي في عام 1427 هـ، وذلك ضمن خطة تهدف لتخفيف الزحام في العاصمة واستمر هذا الإيقاف مواكباً للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة ومنها مشروع قطار الرياض.

 

 

 

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