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شرطة مكة تضبط 3 مواطنين اختطفوا عامل محطة وقود لسلب أمواله (فيديو)

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تواصل – واس:

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل

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