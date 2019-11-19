الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد حادثة السطو.. معرض عمارة الحرمين يفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوّار

بعد حادثة السطو.. معرض عمارة الحرمين يفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوّار
معرض عمارة الحرمين
0

تواصل – مكة المكرمة:

أعلن معرض عمارة الحرمين، عن فتح أبوابه أمام الزوّار، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، بعد حادثة سطو نفذها وافد (تركي الجنسية) على المعرض في منطقة أم الجو، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ باسمه واسم أئمة الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بمناسبة استئناف استقبال زوّار معرض عمارة الحرمين بعد أن تم إيقافه مؤقتاً.

وبيّن أن ولاة الأمر -حفظهم الله- يولون معرض عمارة الحرمين الشريفين عناية فائقة لما يحتويه المعرض من آثار قيّمة تعود إلى العهود الأولى من الإسلام , مؤكداً حرص سموهما وجهودهما المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوّاره.

يُذكر أن وافداً من الجنسية التركية تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود” قبل نحو أسبوعين محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.

مواد ذات صلة

السديس: الوافد التركي المُدان بسرقة آثار معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع (فيديو)

السديس: الوافد التركي المُدان بسرقة آثار معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع (فيديو)

بعد مغافلة والدتها.. امرأة تسرق أسورة ذهب من يد طفلة بأحد المولات (فيديو)

بعد مغافلة والدتها.. امرأة تسرق أسورة ذهب من يد طفلة بأحد المولات (فيديو)

بريدة.. الإطاحة بمواطنيْن تورطا في سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من المنازل

بريدة.. الإطاحة بمواطنيْن تورطا في سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من المنازل

ضبط شقيقان بتهمة سرقة محل تموينات وسلب عامل تحت تهديد السلاح بالدمام

ضبط شقيقان بتهمة سرقة محل تموينات وسلب عامل تحت تهديد السلاح بالدمام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>