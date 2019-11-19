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تحذير من الدفاع المدني لسكان مكة.. توقعات بأمطار غزيرة وأتربة مثارة

تحذير من الدفاع المدني لسكان مكة.. توقعات بأمطار غزيرة وأتربة مثارة
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تواصل – مكة المكرمة:

وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، تنبيها المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، جراء التقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال اليوم الثلاثاء وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من: (منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، الجموم، العرضيات، ميسان، الكامل).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد الشريف أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

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