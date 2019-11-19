وزير الصناعة يكشف عن إجراء مهم بشأن أسعار الطاقة والكهرباء نهاية العام

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كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار قرار تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للقطاع الصناعي قبل نهاية العام الجاري.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” قال الخريف على هامش رعايته فعاليات مؤتمر “مصنع المستقبل”، الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في الرياض، أمس، “ندرس الموضوع وهناك لجنة حوكمة أسعار الطاقة تعمل على الموضوع، وقريبا قبل نهاية العام سيكون هناك قرار في هذا الاتجاه”.

وأكد الخريف خلال اللقاء، أن الذكاء الصناعي هو أحد الممكنات، التي تستخدم في الميكنة والتحليل، لكن منظومة الصناعة هي أكبر وتبدأ بقاعدة الاتصالات القوية والمعلومات ومختلف الأدوات، لتحقيق الهدف ومنها الذكاء الصناعي.

وأشار الخريف إلى أن أحد محاور الاستراتيجية الصناعية، محاولة تحويل بعض ما تستورده السعودية إلى صناعة محلية دون تحديد أي نسب، مضيفا أن “القرارات في هذا الجانب متروكة للقطاع الخاص، الذي يتخذ القرار الاستثماري.