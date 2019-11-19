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نصح خبراء التغذية بتناول بعض الفواكه بين الوجبات أو بإضافتها إلى اللبن (الزبادي) في الإفطار لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
فيما يلي 6 فواكه تساعد على حرق الدهون مع عدم الشعور بالجوع.
– البرتقال: يحتوي على فيتامين « c» المانع لتراكم الدهون.
– البطيخ: يحتوي على حمض أميني يحفّز حرق دهون الجسم
– الجوافة: غنية بالألياف التي تساعد على كبح الشهية.
– الكمثرى: مصدر آخر لجرعة كبيرة من فيتامين «c» والألياف.
– الفراولة: غنية بمضادات الأكسدة
-أفوكادو: فاكهة غنية بالدهون الصحية التي تحارب الالتهابات