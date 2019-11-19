الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لمريض السكري.. إليك مقدار الفواكه المناسب مع حالتك الصحية

لمريض السكري.. إليك مقدار الفواكه المناسب مع حالتك الصحية
0

تواصل – وكالات:

يستخدم مؤشر السكر لقياس مقدار ارتفاعه في الدم عقب تناول طعام معين، وتمتاز الفواكه بأن مؤشر السكر لمعظم أنواعها أقل من 50، خاصة إذا تم تناولها مع القشرة. ويبلغ مؤشر السكر الأبيض الحد الأقصى وهو 100، بينما يبلغ مؤشر العسل 97.

كما تمتاز السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من الفواكه بأنها مليئة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة. وبالنسبة لمريض السكري لا ينبغي أن يقلق من أكل الفواكه طالما كان المعدل معتدلاً.

وينصح خبراء التغذية مريض السكري بتناول الفاكهة مع المكسرات أو السوداني أو البذور، لزيادة حصة الألياف في الوجبة الخفيفة، وتقوم الألياف بإخراج كمية من السكر مع البراز ولا تسمح بوصولها إلى الدم.

كما يُنصح بعدم تناول الفاكهة ضمن الوجبة الرئيسية أو في نهايتها، وإنما كوجبة خفيفة مستقلة، نظراً لأن الوجبات على المائدة الشرقية تكون غنية بالكربوهيدرات عادة.

وينبغي تجنّب عصائر الفاكهة حتى لو كانت من الفاكهة الطبيعية مائة في المائة، لأنها تحتوي على جرعة كبيرة من السكر، والأفضل أكل الفاكهة نفسها مع قشرتها لأن القشرة هي الأغنى من حيث الألياف.

وإذا كان المريض يقيس مستوى السكر بالدم باستمرار يمكن أكل حبة من الفاكهة عند رصد هبوط مستوى السكر، سواء بسبب مضى أكثر من ساعتين على آخر وجبة، أو هبوطه عقب تناول الدواء الذي وصفه الطبيب.

كذلك تتضمن النصائح تفادي أكل الفواكه في المساء بعد الساعة الـ 5 أو الـ 6 على الأكثر، لأن نشاط الجسم يقل خلال الليل، ولا يتم حرق هذه السعرات بواسطة الحركة البدنية.

فواكه مؤشر السكر لها أقل من 55: البرتقال، والتفاح، والموز، والجريب فروت، والتوت، والدراق، والخوخ، والفراولة (الفريز)، والكيوي، والعنب، والكمثرى، والجوافة.

فواكه مؤشر السكر لها بين 55 و69: المانجو، والأناناس، والبابايا، والشمام، والتين.

فواكه مؤشر السكر لها أعلى من 70: البطيخ، والتمر.

مواد ذات صلة

6 فواكه تساعد على التخسيس وحرق الدهون.. تعرف عليها

6 فواكه تساعد على التخسيس وحرق الدهون.. تعرف عليها

ما هي الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون؟

ما هي الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون؟

أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟.. استشاري يرد

أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟.. استشاري يرد

استشاري يحذّر من «أكلات» تُسبب السمنة

استشاري يحذّر من «أكلات» تُسبب السمنة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة