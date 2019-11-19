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«البنوك» تُجهز محافظ «مؤقتة» لبيع أسهم مكتتبي أرامكو عند التخصيص

«البنوك» تُجهز محافظ «مؤقتة» لبيع أسهم مكتتبي أرامكو عند التخصيص
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تواصل – الرياض:

أوضحت عدة بنوك أنه بإمكان الأفراد الاكتتاب في أرامكو عبر حساباتهم الجارية، إذ سيتم فتح محافظ مالية مؤقتة للعملاء تزامنا مع الاكتتاب، وسيتم إيداع الأسهم فيها، وسيتمكن المساهم الفرد من بيع أسهمه بسهولة عند التخصيص.

وأكدت البنوك – حسب “عكاظ” – في مجمل ردها على أسئلة الأفراد على أنه في حال وجود اختلاف في عدد التابعين أو أن عددهم غير صحيح، فتتم تعبئة نموذج الاكتتاب آليا، ومراجعة الفرع.

وبينت أن هناك 5 طرق للاكتتاب في أسهم الشركة، ممثلة في «تطبيقها الإلكتروني، وحسابها الأون لاين، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي، والفروع المنتشرة».

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