وزير العمل يكشف عن إطلاق تأشيرة جديدة للمنشآت خلال الشهر المقبل

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة أطلقت منصة “قوى” لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال، والتي من خلالها سيتم إطلاق الشهر المقبل تأشيرات تأسيسية للمنشآت لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرة.

وأضاف الراجحي أثناء لقائه برجال وسيدات الأعمال في حائل أمس (الإثنين)، أنه سيتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعدها ستحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وكشف أن وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، وجارٍ العمل على إطلاق 32 مبادرة لخدمة القطاع الخاص، كما تم التوقيع على عدة مبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات.

وأكد أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.