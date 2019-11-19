هل يمكن للزوج «المُعدد» إصدار «دفتر عائلة» مستقل لكل زوجة؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن آلية ومدى نظامية إصدار الشخص “المعدد”، المتزوج بأكثر من زوجة، لدفتر عائلة مستقل لكل زوجة.

وأوضحت الأحوال المدنية ردا على استفسار مغرد عبر حسابها في “تويتر”، أن الزوج المعدد لا يمكنه استخراج دفتر عائلة مستقل باسمه لكل زوجة وأبنائها، بل يتم استصدار دفتر واحد للزوج يضم جميع الزوجات.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن إجراءات إصدار «دفتر العائلة» تتمثل في حجز موعد إلكتروني، واختيار تسجيل واقعة زواج، وإرفاق المستندات المطلوبة في تذكرة الموعد لمراجعة الأحوال المدنية، وفي حالة التأخر في تسجيل واقعة الزواج لأكثر من 60 يوماً يتم تسديد الغرامة عن طريق الحساب البنكي.

أما متطلبات استخراج دفتر عائلة باسم الزوجة، فهي: حجز موعد لدى الأحوال المدنية لإصدار سجل الأسرة للأمهات، واتباع المتطلبات المدونة في تذكرة الموعد.