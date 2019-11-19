طفلة تتعرض لفقدان البصر داخل مستشفى بـ«الطائف».. والصحة: أمر متوقع (فيديو)

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تعرضت طفلة لفقدان البصر، بعدما خضعت لعدد من العمليات الجراحية في عينيها بإحدى مستشفيات الطائف واتهم ذووها المستشفى بالتسبب في تدهور حالتها.

وردت صحة الطائف على اتهامات الأسرة بأن ما حدث كان متوقعا نظرا لولادة الطفلة بعمر 6 أشهر، وأن المضاعفات في مثل هذه الحالات أمر متوقع.

و قال المواطن محمد المناعي، جد الطفلة روزا البالغة من العمر (4 أعوام)، إنها تعرضت لعمليات عدة شابها قصور علاجي وطبي، مشيراً إلى أن هناك تقريراً يثبت أنها خضعت لـ4 عمليات ليزر خلال 3 أشهر، وهو ما لا يناسب عمرها، لا سيما وأنها ولدت بعد حمل دام 6 أشهر فقط.

وأضاف، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، أنها فقدت بصرها ونُقلت من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص متواضع الإمكانات دون علمهم، مبيناً أنهم نقلوها وهي في منتصف العلاج بدعوى أن المستشفى الخاص يوفر رعاية أكثر.

وأشار إلى أن الأطباء أخبروهم عند ولادتها أنها تعاني من ضعف في البصر، وأن مكوثها في الحضانة لأكثر من شهر تسبب في تكون طبقة زجاجية فى عينيها، لافتاً إلى أنها فقدت بصرها تماماً بعدما خضعت للعمليات الأربع.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، “إن الطفلة ولدت بعمر 6 أشهر، ومن المتعارف عليه طبياً أن من يولد في هذا العمر يصاحبه مضاعفات، مثل فقد خلايا وفقد وظائف في الجسد”، مشيراً إلى أن ما حدث لها كان متوقعاً.

وتابع الربيعي أن الأطباء حاولوا مساعدتها بإجراء عمليات عاجلة، مشيراً إلى أنه شُكلت لجان عدة بعد شكاوى ذوي الطفلة، وجاءت جميع النتائج بأن الطفلة وضعها الصحي صعب منذ الولادة، والمضاعفات التي حدثت لها طبيعية.