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مستشار قانوني: المملكة تدعم المعتقل «الدوسري» في أمريكا.. ويكشف المخرج الوحيد

مستشار قانوني: المملكة تدعم المعتقل «الدوسري» في أمريكا.. ويكشف المخرج الوحيد
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي سعود بن متعب بن قويد، المستشار القانوني والمكلف بمتابعة ملف المعتقل السعودي في السجون الأمريكية، خالد الدوسري أن وزارة الخارجية السعودية ما زالت تقدم الدعم القانوني والمالي لقضية السجين، وستواصل -بإذن الله- جهودها حتى يتم نقله لأرض الوطن تحقيقًا لآمال والدته، ورغبته التي دوّنها وفد السفارة بعد زيارته

وأضاف بن قويد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر” أن فريق الدفاع الحالي لا يزال يبحث في قضية السجين الدوسري عن شعارات الحرية والعدالة والإنسانية التي يتفاخر بها القضاء الأمريكي من بين دول العالم، التي لم يجدها حتى الآن، حسب وصفه. ‫

وتابع أنه على حسب وجهة نظره فإن تبادل السجناء هو المخرج الوحيد لحل القضية، وذلك إذا استثمرت المملكة العربية السعودية وجودها عضوًا مراقبًا في منظمة دول أمريكا اللاتينية في إمكانية تبادل السجناء بين الدولتين، وخصوصًا بعد حصول فريق الدفاع الحالي على تقارير موثقة من الأطباء المعتمدين لدى القضاء الأمريكي، تدعم موقف السجين، وتوضح حالته الصحية قبل توجيه الاتهام له بأشهر عدة.

‫وأشار المحامي بن قويد، إلى أن الحالة الصحية للمعتقل -ولله الحمد- تحسنت بكثير عما كان عليه؛ كون المعتقل لأول مرة منذ ثلاث سنوات يسأل عن أهله، ويطلب زيارتهم؛ ما يعطي مؤشرًا جيدًا لتحسُّن ذاكرته وحالته الصحية بشكل عام.

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