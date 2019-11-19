بدء أعمال البنية التحتية لمشروع «الحافلات» بمكة

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شرعت هيئة تطوير مكة المكرمة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات في العاصمة المقدسة، والتي ستشمل معظم أحياء مدينة مكة المكرمة.

وتشمل أعمال المشروع إنشاء المحطات الرئيسية للحافلات ومحطات التوقف لأكثر من 500 محطة وموقف، موزعة على شبكة طرق تزيد أطوالها على 300 كلم، وتجهيز 12 مساراً خاصاً للحافلات، وإنشاء 7 جسور للمشاة لعبور الشوارع الرئيسية والتنقل بين المحطات، وتنفيذ أنظمة التحكم بالإشارات المرورية وإشارات المشاة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقدّر تفهم الجميع لما ستكون عليه الأوضاع في مواقع العمل وما تتطلبه من تعديلات وتغييرات لبعض الشوارع واتجاهاتها وتأثيرها المؤقت على الحركة المرورية بها، ودعت الجميع لمعاونة القائمين على تنفيذ المشروع وتسهيل مهمتهم لإنجازه في الفترة الزمنية المحددة.

يذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كان قد وقّع في مطلع العام 1439 عقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة بإجمالي 400 حافلة، ووقع بعد ذلك عقد تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية للمشروع.