خاصية جديدة في محرك البحث «جوجل».. تتعلق بالنطق الصحيح للكلمات

تواصل – وكالات:

بهدف مساعدة المستخدمين في البحث عن النطق الصحيح للكلمات أضاف محرك البحث جوجل عبر الإنترت خاصية جديدة، حيث تقوم هذه الخاصية، ليس بنطق الكلمة بالطريق الصحيحة، وإنما تتيح للمستخدم أن يكرر نطق الكلمة، مع الحصول على تقييم فوري لمدى سلامة النطق على نفس صفحة نتيجة البحث.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية ستكون مفيدة جداً لمن يتعلمون لغة أجنبية بشكل خاص، مضيفاً أن هذه الخاصية تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، حيث تقوم أدوات التعرف الصوتي في جوجل بمعالجة التسجيل الصوتي وتفصله إلى أصوات منفردة ثم تقارن نطق هذا التسجيل الخاص بالمستخدم مع الطريقة التي ينطق بها الخبراء نفس الكلمات.

وإلى جانب هذه الخاصية، أضاف محرك بحث جوجل المزيد من الصور التوضيحية إلى قاموسه ووظائف الترجمة. وهذه الخصائص متاحة حتى الآن باللغة الإنجليزية فقط وتستخدم فقط مع الأسماء وليس الأفعال، حيث، مازال من الصعب العثور على الصورة أو الرسم الصحيح لتوضيح الأفعال.

وقالت شركة جوجل أثناء الإعلان عن الخاصية الجديدة إن “التقدم في مجال التعرف على الكلمات والتعلم الآلي يمكن أن يحسن الطريقة التي نتعلم بها اللغات، نأمل أن توفر لك الخصائص الجديدة طريقة مبتكرة وأكثر فعالية لنطق ورؤية وتذكر الكلمات الجديدة. نعتزم توفير هذه الخصائص في المزيد من اللغات واللهجات والمناطق في المستقبل”.