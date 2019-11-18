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6 فواكه تساعد على التخسيس وحرق الدهون.. تعرف عليها

6 فواكه تساعد على التخسيس وحرق الدهون.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الفواكه بين الوجبات أو بإضافتها إلى اللبن (الزبادي) في الإفطار لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

وتمتاز هذه الفواكه بأنها غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ما يساعد خلايا الجسم على حرق السعرات بسهولة ومنها ما يلي:

– البرتقال: تحتوي كل 100 غرام من البرتقال على 47 سعرة حرارية، أي أقل من السعرات التي يحرقها الجسم لهضم البرتقالة! كما يوفر البرتقال فيتامين “سي” الذي يقل الالتهابات، وبالتالي يمنع تراكم الدهون.

– البطيخ: يحتوي البطيخ على حمض أميني يحفّز حرق دهون الجسم، كما أنه غني بالماء وفيتامين سي، ويعتبر قليل السعرات.

– الجوافة: أغنى الفواكه بفيتامين “سي” المضاد للالتهابات، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على كبح الشهية، وتقليل وصول السكر للدم.
– الكمثرى: مصدر آخر لجرعة كبيرة من فيتامين “سي” والألياف.
– الفراولة: (الفريز) غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين “سي” والألياف.
– الأفوكادو: فاكهة غنية بالدهون الصحية التي تحارب الالتهابات، كما أنه يوفر مركبات تضاعف قدرة الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة عدة أضعاف، إلى جانب أن الأفوكادو غني بالألياف.

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