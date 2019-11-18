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«أرامكو» تحدد موعد استرداد فائض الاكتتاب وقواعد تخصيص الأسهم

«أرامكو» تحدد موعد استرداد فائض الاكتتاب وقواعد تخصيص الأسهم
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة “أرامكو السعودية” مع عدد من الأسئلة السائدة بخصوص قواعد واشتراطات الاكتتاب في أسهم الشركة، بعد طرحها للاكتتاب العام، خاصة الاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين الأفراد.

ومن ضمن هذه الاستفسارات “هل يعتمد التخصيص على أسبقية التقديم خلال فترة الطرح؟ ومن يقرر عدد الأسهم التي يحصل عليها كل مكتتب؟ وكيف يتم اتخاذ ذلك القرار؟، إذا لم تخصص للمكتتب كامل الأسهم التي تقدم بطلبها فمتى سيرد له ما تبقى من الثمن؟.

وأوضحت الشركة أن التعامل مع جميع طلبات الاكتتاب سيجري على حد سواء خلال فترة الاكتتاب، ولن يكون هناك اعتبار لأسبقية التقديم.

وبشأن الجهة التي تقرر عدد الأسهم التي يجب أن يحصل عليها كل مكتتب، وكيفية اتخاذ قرار بذلك، أوضحت الشركة أن المساهم البائع و”أرامكو السعودية” وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلق، هما من سيحددان نسبة وعدد أسهم الطرح لكل مكتتب، وذلك بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.

أما بالنسبة لإمكانية استعادة المبلغ المدفوع في حال لم تخصص للمكتتب كل الأسهم التي تقدم بطلبها، قالت إن آخر موعد لرد فائض الاكتتاب للمستثمرين الأفراد هو 12 ديسمبر 2019، وعلى المكتتب مراجعة البنك المشارك الذي يتعامل معه.

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